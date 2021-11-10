Песков: ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в очном формате

Проведение пресс-конференции президента России Владимира Путина планируется в очном формате, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоится, в настоящее время идет подготовка к его проведению в очном формате. Песков добавил, что о сроках его проведения проинформируют позже.

Ранее в Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию. Как заявил Песков, большая пресс-конференция главы государства запланирована на декабрь.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной была пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи. Тогда Путин назвал коронавирус самой главной мировой проблемой года.