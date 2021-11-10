В Польше предложили ввести санкции против России из-за кризиса с мигрантами

Депутат Сейма Польши Януш Ковальский предложил ввести санкции в отношении России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, об этом он сообщил в своем Twitter.

«Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций. Польша не может позволить ЕС сесть за стол с Путиным — в это играют Берлин и Вена», — пишет Ковальский.

Ранее в Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.