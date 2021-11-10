Тувалу ищет способы остаться государством в случае затопления

Тувалу ищет легальные юридические пути, с помощью которых будет владеть территорией своих островов, территориальными водами, а также эксклюзивной экономической зоной даже в том случае, если островное государство полностью уйдет под воду. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе.

«Мы учитываем наихудший сценарий, когда мы будем вынуждены переехать или наши земли будут затоплены. Мы ищем юридические возможности, с помощью которых мы можем сохранить нашу собственность на наши морские зоны, сохранить наше признание в качестве государства в соответствии с международным правом. Это шаги, которые мы предпринимаем, глядя в будущее», — заявил он.

До этого Саймон Кофе обращался к участникам климатического саммита в Глазго, стоя по колено в воде, пытаясь привлечь внимание к проблеме таяния льдов и повышения уровня мирового океана.

Высочайшая вершина в небольшом островном государстве Тувалу составляет всего 4,5 метра. Тувалу — страна с самой низкой в мире наивысшей точкой.