В Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии

Польская Пограничная стража задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии, сообщается в Twitter ведомства.

Вместе с гражданином России польские пограничники также задержали граждан Швеции и Литвы.

«Вчера мы зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Задержаны девять человек. В отношении 48 человек выдано постановление покинуть Польшу. За помощь задержаны три человека», — указано в сообщении ведомства.

Ранее группировка польских силовиков на границе с Белоруссией увеличилась до 15 тыс. человек.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.