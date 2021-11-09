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Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти

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Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона об организации власти в российских регионах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после вступления закона в силу заксобрания смогут решать давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд.

Документ, внесенный в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был подготовлен в развитие норм Конституции о единой системе публичной власти.

Планируется, что новый законопроект будет окончательно принят уже в декабре, а его ключевые положения будут введены в действие с 1 июня 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала, что законопроект о региональной власти начнут рассматривать в Госдуме 9 ноября. В тексте закона помимо прочего предлагается дать президенту возможность отстранять глав субъектов от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия. При этом сам руководитель региона получит право распускать местный парламент, если тот примет закон, противоречащий Конституции, и это подтвердит суд.

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