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МИД Белоруссии заявил, что с апреля предлагает ЕС консультации по миграции

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Julius Kalinskas/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Складывается устойчивое впечатление, что наши контрпартнеры либо забывают, либо осознанно замалчивают объективные факты. А они состоят в том, что именно ЕС и его страны-члены приняли решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью, заморозить контакты», — сказал он.

Глаз добавил, что ЕС дал отрицательный ответ на предложения белорусской стороны о консультациях по границе, хотя над этой проблемой нужна совместная работа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал помнить, «откуда ноги растут» в кризисе на границе Польши и Белоруссии.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с республикой.

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