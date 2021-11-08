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В ООН осудили использование беженцев на польско-белорусской границе в политических целях

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BelTA/via Reuters

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против использования мигрантов в политических целях, сообщает ТАСС.

«Мы уже какое-то время видим сообщения о том, что происходит на границе Польши с Белоруссией. Есть ряд фундаментальных принципов — люди никогда не должны быть использованы как инструменты для достижения политических целей, особенно если они находятся в уязвимом положении, ищут ли они убежища или безопасности. Соответствующие принципы изложены в Конвенции о беженцах от 1951 года, и они должны уважаться всеми», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число беженцев на границе Белоруссии с Польшей оценивается примерно в три тысячи человек.

Сотни нелегалов отправились к польским рубежам утром 8 ноября. В ответ Варшава отправила на границу военных, а в Литве не исключили введения чрезвычайного положения из-за резкого увеличения притока мигрантов.

«Газета.Ru» следит за развитием событий на польско-белорусской границе в режиме онлайн.

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