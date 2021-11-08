Саакашвили госпитализирован

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставлен из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста Грузии.

«Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для осужденных и заключенных № 18», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о медучреждении в районе Глдани на окраине Тбилиси.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.