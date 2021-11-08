Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Совладельца производителя сырков «Б.Ю. Александров» заочно арестовали 18:39
Польша мобилизовала два батальона легкой пехоты из-за ситуации на границе... 18:38
Княгиня Монако Шарлен вернулась к мужу и детям 18:36
Российского бойца ММА задержали с наркотиками в аэропорту Внуково 18:33
Мигранты в Литве устроили протест с требованием отпустить их в Германию 18:32
Доктор Мясников рассказал, почему нельзя сдерживать кашель 18:30
Ученые назвали два самых ранних симптома рака поджелудочной железы 18:29
В Калифорнии уволили учительницу, сообщившую детям, что Трамп до сих пор... 18:26
Пользователи сети назвали самые неэтичные профессии 18:23
Мигранты повалили забор на польской границе 18:21

Саакашвили госпитализирован

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставлен из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста Грузии.

«Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для осужденных и заключенных № 18», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о медучреждении в районе Глдани на окраине Тбилиси.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть