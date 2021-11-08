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Рейтинг одобрения Байдена снизился до минимальных значений

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Evan Vucci/AP

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис снизился до минимальных показателей. Об этом сообщает USA Today.https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/11/07/biden-approval-falls-38-midterms-loom-usa-today-suffolk-poll/6320098001/?utm_campaign=snd-autopilot.

По данным опроса, проведенного изданием и Саффолкским университетом, текущего президента Соединенных Штатов поддерживают только 38% граждан. Этот показатель стал новым минимумом для Байдена.

Около половины опрошенных, 46% респондентов, считают, что Байден проделал худшую работу на президентском посту, чем от него ожидали. Более Половины, 64% граждан, утверждают, что не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Работу Камалы Харисс на должности вице-президента поддерживают только 27,8% граждан. 51,2% не согласны с этим утверждением, еще 21% респондентов не смог определиться.

Во время предыдущего опроса американцев рейтинг одобрения Джо Байдена составлял 42%. За девять месяцев президентства Байдена значительно снизился его рейтинг одобрения в отношении того, как президент решает отдельные вопросы. В исследовании отмечается, что в октябре 51% респондентов заявили, что они одобряют меры президента по борьбе с пандемией коронавируса, по сравнению с 69% процентами в апреле.

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