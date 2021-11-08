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Мезенцев: союзные программы Москвы и Минска облегчат противостояние санкциям Запада

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Global Look Press

Подписанные Минском и Москвой союзные программы по углублению экономической интеграции откроют двум странам больше возможностей для противостояния санкциям Запада. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, пишет РИА Новости.

Декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое прошло 4 ноября в формате видеоконференции. Утверждено 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Наряду с этим подписана новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.

Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ 7 ноября указал, что подписание новых документов, безусловно, дает больше возможностей «и в оперативном плане, и, самое главное, в стратегическом».

«Думаю, именно понимание этого стало и основой принятия Европарламентом резолюции, в которой евродепутаты как будто предупреждают Минск, сколь нежелательна... экономическая интеграция», — заключил госсекретарь, отвечая на вопрос, повлияет ли подписание программ на способность противостоять западным санкциям.

Взаимодействия между странами будут наращиваться в сферах промышленной политики, политики в области сельского хозяйства, формирования единого энергетического рынка, финансовой и банковской сфере.

«Мы сегодня говорим о возможности использования национальных платежных систем», — добавил Мезенцев.

Госсекретарь указал, что «это не просто 28 направлений — это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальных экономик».

Также у Союзного государства появится единая символика. По мнению Мезенуева, появление такой символики возможно через некоторое время. Вероятно, многие совместные документы будут иметь союзный символ либо герб, добавил госсекретарь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, рассказал, что Россия и Белоруссия приступают к созданию совместных рынков нефти и газа. По его словам, интеграция двух стран в сфере энергетики заключается в поэтапном формировании объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии.

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