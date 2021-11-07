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Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации видео, на котором он ест

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик отказался от приема лекарств в тюрьме после публикации Минюстом видео, на котором он принимает пищу. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — сказал он.

Ранее Саакашвили прокомментировал видео, опубликованное грузинским Минюстом, на котором он ест во время объявленной им голодовки в тюрьме. Соответствующее обращение он разместил в Facebook.

Политик пояснил, что в медицинском кабинете не принимают пищу, это разрешено делать только в камерах. Во врачебном кабинете же принимают лекарства «в различных формах» — в виде таблеток или жидкости.

Саакашвили подчеркнул, что «по сей день не нарушал норм голодовки», и то, что он получал на приеме у врача, «не является питанием». Он также заявил, что не откажется от своих намерений, особенно после публикации этого видео.

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