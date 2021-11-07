Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шеф-повар Матвеев рассказал, как выбрать не вяжущую хурму 03:01
«Манчестер Юнайтед» отметился редким «достижением» в матче... 02:54
Апелляционный суд США заблокировал законопроект Байдена 02:45
Неймар посвятил гол погибшей певице 02:39
Бестемьянова: Щербакова заткнула всех, кто в ней сомневался 02:31
В NASA заявили, что перекрестные полеты решат проблему отсутствия астронавтов США... 02:31
Юрист оценил шансы «Галатасарая» добиться технического поражения «Локомотива» 02:08
В США корабль ВМС назвали в честь борца за права ЛГБТ 02:04
Бенчич о замене Павлюченковой перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: это было... 02:00
Судебные приставы начали процедуру по взысканию штрафов с Telegram 01:57

Главу МИД Ливии уволили после выдачи США фигуранта «дела Локерби»

close
100%
Martin Cleaver/AP

Министра иностранных дел Ливии Наджла Мангуш была уволена после того, как она приняла решение выдать Соединенных Штатам фигуранта дела о теракте в самолете Boeing 747 над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Правительство национального согласия Ливии.

«Президентский совет принял решение отстранить Мангуш от работы и начать в отношении нее расследование по запросу разведслужб после того, как она санкционировала экстрадицию гражданина Ливии Абу Аджилы Масуда в США в связи с делом о взрыве самолета над Локерби», — указано в сообщении.

Мангуш вменяют превышение полномочий — главу МИД обвинили в том, что она действует самостоятельно и не координирует свои действия с правительственным советом.

21 декабря 1988 года в небе над шотландским Локерби произошла страшная трагедия: был взорван, раскололся на три крупные части и спустя 36 секунд рухнул на жилые дома авиалайнер Boeing 747 компании Pan American, летевший из Лондона в Нью-Йорк. Жертвами катастрофы стали 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии. Организаторами теракта были названы ливийцы Абдельбасет Али Махмед Аль-Меграхи и Ламин Халиф Фимах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть