Адвокат Януковича заявил, что политику не вручали подозрений по делу «евромайдана»

Адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк заявил, что государственное бюро расследований не предъявляло политику новых подозрений по делу «евромайдана». Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, это «очередной фейк со стороны правоохранительных органов», и никаких документов ни Януковичу, ни его представителям не вручали.

Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований Украины предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве.

По данным бюро расследований, Януковича обвиняют в создании ОПГ. По мнению представителей ведомства, в ее состав входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время акций протеста в Киеве 18 — 20 февраля 2014 года.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины постановил заочно заключить под стражу бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье».

В 2019 году Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко по делу о «Межигорье». Утверждалось, что он в сговоре с экс-президентом Украины Виктором Януковичем вывел резиденцию из госсобственности. Дело было возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.