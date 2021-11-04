Глава ДНР рассказал, при каких условиях ополченцы готовы напасть на Киев

В случае полномасштабной агрессии Украины самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет ограничиваться обороной. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

По его словам, с приближением зимы и существующими проблемами с топливом, в стране могут расти протестные настроения, и для удержания власти их правительство может пойти на «отвлечение внимания» — обострение конфликта с ДНР.

«С учетом того, что мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени, конечно же видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присуще нынешней Украине. Поэтому мы вынуждены быть готовыми к любому развитию событий», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что основная задача ДНР — разрешение конфликта мирным дипломатическим путем.

«Но вынуждены быть готовыми и к силовому развитию событий со стороны Киева. Но как только переступит эту черту и попытается разрешит конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. И, уверяю вас, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях», — отметил глава ДНР.

Накануне председатель комитета Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский заявил, что Украина готовится к обострению конфликта в Донбассе. Как отметил Бердичевский, Киев также собирается назначить министром обороны Алексея Резникова, который призывал к ликвидации жителей Донбасса и называл жителей неподконтрольных Киеву территорий биомусором.