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Путин и Лукашенко высоко оценили принятые на госсовете Союзного государства решения

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства дали высокую оценку принятым решениям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во всех областях.

Ранее сообщалось, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. А российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

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