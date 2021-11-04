Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего госсовета

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства двух стран провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин после Высшего госсовета общались по телефону еще полтора часа», — говорится в сообщении.

Кроме того уточняется, что лидеры продолжили «обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки. Отдельно остановившись на ситуации на границе с Польшей».

«До переговоров созвонились и обсудили вопросы и проблемы, связанные прежде всего с союзным строительством. Также Владимир Путин проинформировал коллегу о сегодняшних мероприятиях и в целом ситуации в Крыму», — сообщает «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. А российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.