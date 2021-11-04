Лукашенко показали новый вариант конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с новым вариантом конституции республики. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился», — сказал глава государства на совещании по доработке конституции.

Белорусский лидер отметил, что 4 ноября на совещании будут обсуждены общие и важные для республики темы, в том числе закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти и другое.

Лукашенко уточнил, что конституционная комиссия предложила свои варианты к новому документу, однако еще предстоит «шлифовка», необходимо еще «прописать конституцию юридическим языком».

«Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на конституционную комиссию», — сказал Лукашенко.

Конституцию планируется вынести на республиканский референдум, который должен состояться в конце февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что белорусские власти рассчитывают к концу ноября или к декабрю вынести проект новой конституции государства на всенародное обсуждение.