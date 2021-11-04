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Врач сообщил, что здоровье Саакашвили может ухудшиться в любой момент

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1tv.ge

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал о состоянии здоровья политика после личной встречи в тюрьме. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы получили ответы на тесты и вместе с консилиумом прошлись по всем параметрам. По сравнению с предыдущим консилиумом, который собрался примерно неделю назад, результаты ухудшились», — сказал Кипшидзе.

По его словам, экс-президент жалуется на учащенное сердцебиение, усилившуюся слабость, а чрезвычайное состояние здоровья Саакашвили может настать в любую минуту. Врачи решили собрать следующий консилиум 5 ноября, так как сброс более 10% веса из-за голодовки политика в тюрьме может вызвать серьезное ухудшение здоровья.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.

Ранее Ираклий Кобахидз, председатель партии «Грузинская мечта», занимающей большинство мест в парламенте страны и соперничающей с основанным Саакашвили «Единым национальным движением», назвал голодовку, объявленную арестованным политиком, имитацией.

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