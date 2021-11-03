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Посол Антонов заявил о вероятности введения новых санкций США против России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о существовании вероятности объявления новых экономических санкций США против России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Нельзя сказать о том, что вероятности объявления [экономических] санкций против России нет на сегодняшний или на завтрашний день, такая вероятность, она существует», — заявил Антонов.

Он также добавил, что в Штатах ответили на часть запросов России в сфере информационной безопасности.

Ранее в МИД России по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем Госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд заявили, что Россия предложила США снять все ограничения, которые страны вводили с обеих сторон в последние годы.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — сообщили в ведомстве.

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