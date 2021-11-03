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Новый премьер Норвегии выступил за добрососедские отношения с Россией

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который занял свой пост 14 октября, указал, что приоритетом политики его правительства в отношении России будет поддержание крепких добрососедских отношений. Он также заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой. Об этом новый премьер-министр рассказал в интервью ТАСС на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Отмечается, что он ранее возглавлял МИД скандинавского королевства в 2005-2012 годах.

Стёре также рассказал, что с Россией планируется развитие двусторонних обменов, сотрудничество в Арктике.

«Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность», - заявил представитель Норвегии. Он поделился информацией, что с главой российского МИД РФ Сергеем Лавровым уже был налажен контакт и даны обещания развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в контексте Баренц-региона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября в ходе министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в норвежском Тромсе провел встречу с ректором Арктического университета Норвегии (UiT) Даге Руне Олсеном.

Также министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере за его слова о разрыве отношений с Россией. По ее мнению, между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран»

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