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Байден заявил, что Россия виновата в повышении цен на нефть

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский лидер Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК в повышении цен на нефть. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, что с этим произойдет рано или поздно», — заявил президент США.

На саммите Байден также сказал, что отказ ОПЕК+ от увеличения добычи сырой нефти не лучшим образом влияет на рабочий класс Америки.

Ранее Байден заявил, что не хочет раскрывать шаги Вашингтона при отказе стран ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Он отметил, что если Россия и другие страны организации откажутся увеличить добычу, то это будет неверным решением.

По данным агентства Bloomberg, активную кампанию «за закрытыми дверями» ведут США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.

Заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.

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