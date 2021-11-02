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Космонавт Серова допустила раздел Луны мировыми державами

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Интерес космических держав к Луне продолжает расти и территория спутника Земли в скором времени может быть поделена, считает космонавт, герой России и депутат Госдумы VII созыва Елена Серова.

«Сейчас начинают все больше говорить о том, каким образом будет распределяться территория Луны. Такой сценарий нельзя исключать. Но это недопустимо. Космос должен оставаться мирным. Страны, которые продвинулись в освоении космоса, будут стараться и дальше наращивать военный потенциал с целю завоевания территорий околоземного пространства», — заявила Серова в разговоре с «Газетой.Ru».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал «Газете.Ru» о гонке вооружений в космосе, о перспективах ядерной войны, о полете на Луну, конкуренции с США и вероятности найти инопланетную жизнь.

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