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Рейтинг партии Зеленского упал до 15%

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РИА «Новости»

Уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине упал с 22% до 15%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, передает РИА «Новости».

Однако «Слуга народа» по-прежнему лидирует среди украинских партий. Следующая партия, за которую готовы проголосовать украинцы в случае выборов Верховную раду — партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность», на нее отдали 12,4% голосов. На третьей строчке оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 7,5% жителей страны. Далее следует партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%.

Ранее сообщалось, что партия, которую может создать экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, согласно социологическому опросу «Центра Разумкова» , уже способна преодолеть пятипроцентный порог поддержки избирателей, необходимый для прохождения в парламент.

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