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Невакцинированная министр культуры Эстонии уходит в отставку

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Anneli Ott/Facebook

Министр культуры Эстонии Аннели Отт объявила о своей отставке на фоне резкой критики в свой адрес, сообщает портал ERR.ee.

По словам политика, причиной ухода стали разногласия с правительством по поводу ограничений на фоне пандемии коронавируса и отсутствия достаточных компенсаций их воздействия на культурную сферу.

«Это, безусловно, было очень трудным решением. Но это очень продуманное решение», — сказал Отт.

Как уточняет портал, Отт была единственным министром правительства, которая была непривита от COVID-19 из-за чего часто подвергалась критике.

«Сегодня сложилась ситуация, когда человек с отрицательным тестом во многих местах не может попасть на работу. Я не думаю, что это правильно. Нам нужно найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга, но у людей при этом оставались бы возможности ходить на работу», — сказала политик.

При этом Отт отметила, что все же собирается вакцинироваться, уточнив, что никогда не была противником вакцинации.

Ранее сообщалось привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. Уточняется, что республика признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу или были признаны в стране происхождения.

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