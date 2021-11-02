Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
МВД возбудило с июля более 500 уголовных дел о подделке сертификатов... 12:38
Белорусские аграрии наткнулись на «зоопарк» во время уборки кукурузы 12:38
Ягудин назвал свою главную фобию 12:37
Создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» оказались мошенниками 12:37
Песков подтвердил планы «Газпрома» по наращиванию поставок топлива в Европу 12:33
Росстат: в переписи населения приняли участие 90 млн человек 12:32
Эксперт оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости 12:29
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод 12:27
Ургант предложил Бузовой создать «МХАТ-2» 12:21
Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней 12:19

На акцию в поддержку Саакашвили в Киеве пришли десять человек

close
100%
Telegraf

В Киеве утром 2 ноября возле здания Верховной рады прошла немногочисленная акция протеста в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под названием «FreeSaakashvili», сообщает портал «Страна».

На митинг пришли десять человек, которые растянули под зданием парламента плакат с надписью «Свободу Саакашвили» на английском языке.

На фотографиях с места событий видно, что митингующие проводят акцию, несмотря на неблагоприятные погодные условия: на них теплая одежда и дождевики поверх нее.

Михаил Саакашвили на данный момент находится в Руставской тюрьме в Грузии, где он оказался 1 октября после незаконного пересечения грузинской границы. В тот же день политик объявил голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями, которые он называет политическими.

Ранее мать Саакашвили также назвала дела против него сфабрикованными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть