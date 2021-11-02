На акцию в поддержку Саакашвили в Киеве пришли десять человек

В Киеве утром 2 ноября возле здания Верховной рады прошла немногочисленная акция протеста в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под названием «FreeSaakashvili», сообщает портал «Страна».

На митинг пришли десять человек, которые растянули под зданием парламента плакат с надписью «Свободу Саакашвили» на английском языке.

На фотографиях с места событий видно, что митингующие проводят акцию, несмотря на неблагоприятные погодные условия: на них теплая одежда и дождевики поверх нее.

Михаил Саакашвили на данный момент находится в Руставской тюрьме в Грузии, где он оказался 1 октября после незаконного пересечения грузинской границы. В тот же день политик объявил голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями, которые он называет политическими.

Ранее мать Саакашвили также назвала дела против него сфабрикованными.