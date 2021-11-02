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В КПРФ заявили, что Рашкин не знал о слежке

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a_vyshinskiy/Telegram

Депутат Валерий Рашкин, которого задержали рядом с разделанной тушей лося, мог не понимать, что за ним следят спецслужбы, поскольку является «очень-очень простым» человеком. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал первый зампред думского комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер партии Геннадий Зюганов поручил провести расследование случившегося.

«Не понимал [что за ним следили]! Валерий Федорович — наивный человек. Простодушный человек, очень добрый. Он думает, что все такие добрые, как он. Он в этом смысле очень — ну, «примитивный» — это грубо, конечно, — но очень-очень простой человек», — сказал Синельщиков.

Он выразил убеждение, что действия Рашкина отслеживало не одно ведомство.

«Его везде фотографировали, снимали, записывали звук. И все это, видно, делалось весьма квалифицированно. То есть люди подготовленные, не кто попало, не как попало, не обыватели», — подчеркнул Синельщиков.

29 октября в Саратовской области остановили автомобиль, за рулем которого находился депутат Валерий Рашкин. В ходе осмотра машины были обнаружены туша лося, ножи и топор. Охота на лося в данном регионе запрещена. Сам Рашкин заявил, что он вместе с товарищем нашел тушу подстреленного животного в лесу, забрал ее и планировал заявить в полицию о браконьерстве. Однако позже инспекторы МВД России по региону нашли два чехла от охотничьих ружей, а также разрешение на ружье и охотничий билет, выданные на имя Рашкина.

Полный текст интервью Юрия Синельщикова читайте на «Газете.Ru».

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