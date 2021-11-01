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В Пентагоне заявили, что США следят за ситуацией на границе России и Украины

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Carlos Barria/Pool/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США следят за ситуацией на границе России и Украины в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, эскалация конфликта и иные агрессивные действия вызовут беспокойство США.

Ранее официальные лица в США и европейских странах выразили обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что «возобновление наращивания численности российских войск рядом с границей Украины вызвало беспокойство у нескольких официальных представителей в США и ЕС. Они предполагают, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России». В публикации не указывается, о каких европейских государствах, кроме Украины, идет речь.

Как следует из публикации, представители США и Европы «утверждают, что войска перебросили снова, что вызвало обеспокоенность, которая появилась еще в апреле 2021 года. Тогда было выявлено самое значительное за годы наращивание сил РФ у границы с Украиной и вызывало международный резонанс».

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