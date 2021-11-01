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Спецпредставитель Байдена обвинил Россию и Китай в агрессивных планах в космосе

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Россия и Китай размещают в космосе технологии и намерены перенести будущие конфликты в космическое пространство. Об этом в ходе выступления на Первом комитете Генассамблеи ООН заявил спецпредставитель США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон остается привержен позиции, по которой космос должен оставаться свободной от конфликтов сферой.

«США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство», — сказал он.

Ранее американские эксперты выразили опасение, что Россия и Китай обгоняют Соединенные Штаты в ядерных космических технологиях. По их мнению, в США прилагают недостаточно усилий по развитию ядерных космических двигателей. Опасения были высказаны на заседании Комитета по науке Палаты представителей США.

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