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Британцы поставили Францию перед ультиматумом и угрожают судом

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Великобритания потребовала у Франции пойти на уступки по рыболовному спору в течение 48 часов. В противном случае Лондон грозит подать в суд на действия французов, пишет Reuters.

Франция заявила ранее, что Лондон отказался предоставить своим рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнула, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двух стран.

Великобритания отрицает эти обвинения.

Ранее директор французских портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо уточнил, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.

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