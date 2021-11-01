Британцы поставили Францию перед ультиматумом и угрожают судом

Великобритания потребовала у Франции пойти на уступки по рыболовному спору в течение 48 часов. В противном случае Лондон грозит подать в суд на действия французов, пишет Reuters.

Франция заявила ранее, что Лондон отказался предоставить своим рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнула, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двух стран.

Великобритания отрицает эти обвинения.

Ранее директор французских портов Кале и Булонь Жан-Марк Пюиссо уточнил, что уже получил инструкции запретить британским рыбакам разгрузку в Булони, в то время как пограничные власти в Кале ужесточат контроль за грузовиками с грузом. Он уверен, что Британии может грозить «катастрофа», если Макрон заблокирует траулеры Великобритании от французских портов.