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Бориса Джонсона упрекнули в игнорировании исламофобии

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Frank Augstein/AP

Борис Джонсон игнорирует призыв одного из парламентариев к действиям по борьбе с исламофобией с 2020 года. Об этом сообщает издание Independent.

Афзал Хан, член Всепартийной парламентской группы по вопросам британских мусульман, официально предупредил премьер-министра о росте преступлений на почве ненависти еще в ноябре 2020 года. Политик тогда заявил о бездействии правительства Джонсона в решении этой проблемы.

Вопрос о задержке ответа будет рассмотрен в Палате общин в понедельник, 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона обвинили в исламофобии после высказываний о мусульманках.

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