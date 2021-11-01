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Умер генконсул России в Дананге Андрей Плам

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МИД РФ

Генеральный консул России в Дананге Андрей Плам скончался на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба российского посольство во Вьетнаме в Twitter.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге Андрей Юрьевич Плам. Светлая память об Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Плам родился 27 декабря 1962 года. В 1986 году он окончил МГИМО, владел английским и тайским языками. В 2008-2011 годах работал советником посольства России в Сингапуре, позднее, в 2011-2015 годах, — советником-посланником посольства России в Королевстве Таиланд, а с 2015-го — начальником отдела в Третьем департаменте Азии МИД России. В 2015 году дипломату присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Генконсулом в Дананге Плам был назначен в октябре 2019 года.

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