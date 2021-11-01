Пхеньян обвинил южнокорейскую индустрию развлечений в «прогибании» под Netflix

Северная Корея обвинила южнокорейскую индустрию развлечений в том, что она работает в пользу американских компаний, таких как Netflix, посредством «несправедливых» сделок. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейский портал Arirang Meari.

Там пишут, что южнокорейские развлекательные компании обратились к Netflix, чтобы, находясь в трудной ситуации, улучшить свою рентабельность на фоне спада деловой активности, вызванного пандемией COVID-19.

«Многочисленные южнокорейские работы, в том числе фильмы и сериалы, демонстрируются на Netflix и зарабатывают миллиарды долларов, но южнокорейские кинопроизводители получают только около 10%... Они только набивают желудки американским компаниям», — говорится в статье.

Там не упоминается выпущенный в Южной Корее хитовый сериал Netflix «Игра в кальмара», хотя ранее северокорейские СМИ высказались по этому поводу, заявив, что «Игра» — драма, изображающая «чудовищную реальность» капиталистического общества Юга.

Ранее стало известно, что Netflix не стал доплачивать автору «Игры в кальмара» за глобальный успех сериала.