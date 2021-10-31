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NYT узнала о тайных переговорах России и США по кибербезопасности

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Белый дом и Кремль проводят переговоры в сфере кибербезопасности, России передали имена преступников, которые действуют на территории страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», — пишет издание.

По данным газеты, несколько недель назад в результате споров внутри разведывательных служб об объемах информации, которые можно раскрыть, США выдали России ряд имен и некоторые другие детали о хакерах, которые устраивают атаки на США.

«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, что по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли [президент России Владимир] Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киберпреступлениями и вымогательствами», — указано в сообщении.

Ранее Нюбергер сообщала, что американские власти намерены продолжить диалог с Россией по вопросам кибербезопасности и надеются достигнуть конкретных результатов в переговорах.

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