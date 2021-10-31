Глава МИД Китая обвинил США в «сколачивании антикитайской клики»

Министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обвинил Вашингтон в создании коалиции против Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Американская сторона в глобальном масштабе сколачивает клику для оказания давления на Китай и даже давит на средние и малые страны», — сказал дипломат.

Он отметил, что эти действия не соответствуют интересам народов двух стран, а также вредят мировому сообществу и современным тенденциям. По словам министра, Конгресс США выдвинул около 300 законопроектов против Китая, а правительство США ввело санкции в отношении более 900 компаний и граждан Китая.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал законопроект о дополнительном ужесточении ограничений против телекоммуникационных компаний Китая, которые представляют угрозу национальной безопасности штатов.

Летом 2020 года госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ужесточили санкции против китайской Huawei. FCC постановила считать Huawei и ZTE в качестве угроз в июне 2020 года. Позднее в декабре того же года комиссия продлила срок действия своего решения. С 17 мая 2019 года американский минторг также внес Huawei в черный список в качестве угрозы нацбезопасности, что нанесло серьезный урон компании.