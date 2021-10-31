Лавров: демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал появления Военно-морских сил США в акватории Черного моря. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава МИД напомнил, что это не первое появление американского флота у южных границ России. По его словам, несколько раз суда США заходили в Черное море для сдерживания России и защиты своих союзников по НАТО. Он добавил, что такие действия не добавляют стабильности.

Ранее Лавров заявил, что НАТО не желает сотрудничать с Россией. Глава российского МИД добавил, что Россия готова к любым угрозам и способна обеспечить безопасность на своих границах, в том числе на Черном море. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а не конфронтацию.

30 октября США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях. В этот же день в Черное море направился ракетный эсминец ВМС США USS Porter, который будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по Североатлантическому альянсу.