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МИД прокомментировали ситуацию с иностранными дипломатами, не получившими QR-коды

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В МИД РФ заявили, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в РФ, это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, добавили в МИД России.

«С учетом предпринимаемых в России мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции министерство совместно с правительством Москвы последовательно реализует долгосрочную программу вакцинации дипкорпуса препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «все лица, принимающие участие в данной кампании, получают соответствующие сертификаты с возможностью дальнейшего оформления QR-кодов».

Ранее СМИ сообщали, что иностранные дипломаты, привитые незарегистрированными в России вакцинами, не могут получить QR-коды. В представительстве Евросоюза в России уточнили, что в МИД были направлены различные запросы, в том числе от имени стран — членов ЕС. По их словам, некоторым дипломатам удалось получить QR-коды.

У российских дипломатов за рубежом возникли схожие проблемы. Так, во Франции все сотрудники российского дипломатического корпуса, привитые «Спутником V», считаются невакцинированными. Посол России в Париже Алексей Мешков назвал такую ситуацию дискриминацией, отмечая, что пандемия должна была сплотить страны в поисках совместного ответа на распространение вируса, а вместо этого начались споры по поводу признания или непризнания разных вакцин.

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Коронавирус 2019-nCoV
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