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В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

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Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не ожидается. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Однако, по его словам, преждевременно прогнозировать цены на этот вид продукции.

«К сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля - понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», — сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что регулирование цен на красную икру в России также не обсуждается.

«Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно», — подчеркнул он.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина в регионе прошла успешно. Он добавил, что предоставляет необходимые материалы в ФАС, чтобы они смогли дать оценку обоснованности ценообразования.

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