«Ъ»: США рассматривали возможность отказаться от аренды резиденции посла в Москве

США рассматривали вариант отказа от аренды резиденции американского посла в Москве из-за нехватки сотрудников, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что такой шаг рассматривался из-за нехватки дипломатического персонала невозможностью обеспечить безопасность своей миссии. По информации издания, договор аренды здания Спасо-Хаус, которое правительство США занимает с 1933 года, все-таки продлили.

Вашингтон попросил МИД России выдать разрешения на въезд «для 42 спецагентов» с целью обеспечения безопасности посольства в Москве. Также США попросили оформить визы еще 13 сотрудникам — «потенциальным членам группы обеспечения деятельности своего посла и посольства, включающей слуг и камердинеров». В противном случае США просто не смогут обеспечить функционирование своей дипмиссии в России.

Ранее в МИД России заявили, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов. По мнению Захаровой, таким образом обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится. Россия, в свою очередь, соразмерно и оперативно ответит на каждый враждебный шаг США в вопросе деятельности диппредставительств, но действия РФ необязательно будут симметричными.