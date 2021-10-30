Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Продажи алкоголя в России выросли на 60% перед нерабочими днями 04:38
Глава WADA рассказал, что ждет Украину из-за нарушений антидопинговых правил 04:33
Премьер-министр Украины нашел альтернативу газу 04:21
Российскому теннисисту на матче «ПСЖ» вручили футболку с номером... 04:15
Гинцбург заявил, что привитые заболевают Covid-19 из-за «дельта»-штамма 04:14
Москвичам пообещали теплую погоду в начале ноября 03:59
Главный тренер «ПСЖ» объяснил замену Месси в перерыве матча... 03:52
Оружейник со съемок фильма с Болдуином не знает, как в пистолете оказались... 03:41
Гендир «Зенита» — о Дзюбе: у нас никто не пыхтит, много играет... 03:37
ТАСС: испытания гиперзвукового «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» пройдут... 03:18

«Ъ»: США рассматривали возможность отказаться от аренды резиденции посла в Москве

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

США рассматривали вариант отказа от аренды резиденции американского посла в Москве из-за нехватки сотрудников, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что такой шаг рассматривался из-за нехватки дипломатического персонала невозможностью обеспечить безопасность своей миссии. По информации издания, договор аренды здания Спасо-Хаус, которое правительство США занимает с 1933 года, все-таки продлили.

Вашингтон попросил МИД России выдать разрешения на въезд «для 42 спецагентов» с целью обеспечения безопасности посольства в Москве. Также США попросили оформить визы еще 13 сотрудникам — «потенциальным членам группы обеспечения деятельности своего посла и посольства, включающей слуг и камердинеров». В противном случае США просто не смогут обеспечить функционирование своей дипмиссии в России.

Ранее в МИД России заявили, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов. По мнению Захаровой, таким образом обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится. Россия, в свою очередь, соразмерно и оперативно ответит на каждый враждебный шаг США в вопросе деятельности диппредставительств, но действия РФ необязательно будут симметричными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть