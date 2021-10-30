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Премьер Ливана призвал к отставке министра информации после скандала с саудовцами

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Aziz Taher/Reuters

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал от министра информации Георга Кордахи подать в отставку после конфликта с Саудовской Аравией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское телевидение.

«Микати попросил от Кордахи оценить национальные интересны и принять необходимое решение», — сообщает телеканал.

Сообщается, что Кордахи во время интервью на Aljazeera поддержал противников Королевства, а также осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена. В Эр-Рияде назвали высказывания министра информации «клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства». После этого саудовцы приняли решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары.

Такое же решение принял союзник Саудовской Аравии. Руководство Бахрейна потребовало от посла Ливана, чтобы он покинул территорию королевства в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата десять зарубежных послов.

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