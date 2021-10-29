В МИД РФ заявили, что США хотят выдворить еще 55 российских дипломатов

Американские власти потребовали, чтобы США в ближайшие месяцы покинули 55 российских дипломатов и административно-технических работников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии.

По мнению Захаровой, таким образом обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится. Россия, в свою очередь, соразмерно и оперативно ответит на каждый враждебный шаг США в вопросе деятельности диппредставительств, но действия РФ необязательно будут симметричными.

«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», — отметила Захарова.

По ее словам, власти США «сливают» в СМИ некорректные данные о кратном превышении количества российских дипломатов в США, чем американских в России. Как считает Захарова, американской стороне «ничто не мешает» полностью заполнить квоту в 455 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России, закрывая консульства и сокращая штат работников дипведомств. Между тем в Госдепе сообщили, что ждут новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств и ожидают от Москвы гибкости для достижения «справедливого соглашения».