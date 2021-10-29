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Арестович назвал условие столкновения Киева и Москвы

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Алексей Арестович/Facebook

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал при каких условиях Киев мог бы применить ракеты против России. Слова Арестовича прозвучали на телеканале «Украина 24».

Советник главы президентского офиса Андрея Ермака отметил, что речь ни в коем случае не идет об атаке на мирных жителей, но развязывание конфликта все же возможно при одном условии.

«Если это и будет, то... [если] Россия начала полномасштабный военный конфликт против Украины. И тогда мы будем бить по законным военным целям, в том числе на территории России. Но лишь при условии полномасштабного конфликта», — заявил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Киев может направить ракеты на Москву. «И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — заявил он.

Позже Арестович пожаловался, что его слова об украинских ракетах были вырваны из контекста.

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