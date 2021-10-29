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МИД Турции обвинил Россию в нарушении обещания по Сирии

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Baderkhan Ahmad/AP

Россия и США не сдержали обещаний по поводу отвода курдских формирований вглубь Сирии после проведения операции «Источник мира». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире телеканала CNN Türk.

«США и Россия должны были отвести террористов РПК на 30 километров вглубь Сирии на подконтрольных территориях. До настоящего момента они не сдержали обещаний. Мы, давая обещания, держим свое слово. Подписывая договор, мы делаем то, что требуется. Но ни Россия, ни США — говорю это открыто — не сдержали своих слов. Напротив, США продолжали поддерживать эти силы», — отметил глава МИД Турции.

Ранее стало известно, что турецкая армия приведена в полную боевую готовность, в связи с двумя запланированными операциями на территории Сирии — в провинции Идлиб и на северо-востоке страны

Сирийское агентство сообщало, что Турция усиливает свое военное присутствие в Сирии. Боевое подкрепление турецких сил прибыло в город Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке. Источники утверждают, что в регион переброшена различная техника, в том числе бронетранспортеры.

Как отмечает агентство, турки якобы направили подкрепление для поддержки подконтрольной Анкаре сирийской оппозиции, в ходе переброски над сирийско-турецкой границей были зафиксированы активные полеты БПЛА Турции. При этом сирийский город Рас Аль-Айн уже находится под контролем турецкой стороны.

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