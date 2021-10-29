Казань направит гуманитарную помощь для татарской общины Афганистана

Всемирный конгресс татар и Благотворительный патриотический фонд мусульман России направят гуманитарную помощь афганским татарам, проживающим в 16 провинциях страны. Об этом сообщает »Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«Речь идет о продуктах элементарной первой необходимости», — сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она уточнила, что конгресс организует помощь, а фонд доставит ее в Афганистан.

Ранее генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин рассказал «Газете.RU», что в Афганистане проживает много этнических татар, которые покинули Россию еще до Октябрьской революции и сейчас находятся в сложных условиях. В частности, много татар, пострадавших от американских бомбежек и военных действий между талибами (организация запрещена в России) и афганской армией, обнаруживается в лагерях беженцев.