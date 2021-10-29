В КПРФ назвали провокацией задержание Рашкина с застреленным лосем в машине

В КПРФ назвали провокацией задержание депутата Госдумы от партии Валерия Рашкина с застреленным лосем в автомобиле в Саратовской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

По его словам, где сейчас находится Рашкин, в партии не знают.

«Некий Telegram-канал с достаточно сомнительной репутацией распространил информацию, что какие-то люди, даже не правоохранительные органы, задержали депутата Государственной думы, якобы он находился за рулем в нетрезвом виде. Нет никаких доказательств», — подчеркнул Ющенко.

По его словам, на распространенном в сети видеоролике политик ведет себя адекватно. Ющенко выразил мнение, что в отношении депутата могли быть совершенны провокационные действия «со стороны кого-то, даже не правоохранительных органов».

Он подчеркнул, что КПРФ окажет Рашкину юридическую помощь. Парламентарии не намерены исключать его из партии.

«Проверка на возможную причастность — это не заведение уголовного дела в отношении Рашкина. Кроме домыслов пока ничего нет. С какой стати будем говорить об исключении Рашкина из партии?... Мы будем внимательно следить. Наши юристы будут подключаться»», — сказал Ющенко.

29 октября стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, при этом охота в регионе запрещена.