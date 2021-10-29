Помощника экс-лидера Мьянмы приговорили к 20 годам тюрьмы за взятки и госизмену

Помощника экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи — Вин Тхейна — приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене, сообщает Euronews.

Сама Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Ей вменяют получение взяток, нарушение закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны.

Руководство страны было смещено в результате военного переворота 1 февраля. Поводом стали масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись.

Ранее сообщалось, что Альтернативное правительство Мьянмы призвало к восстанию против власти военных. И. о. президента правительства национального единства, созданного демократическими силам Мьянмы после военного переворота, Дува Лаши Ла рекомендовал чиновникам покинуть свои посты, а боевым силам различных этнических групп — «атаковать силы режима всеми возможными способами» и сохранять контроль над своими территориями.