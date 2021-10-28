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В Великобритании оказались «разочарованы» задержанием траулера Францией

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Depositphotos

Задержание британского траулера французскими властями на фоне эскалации скандала по поводу прав на рыбную ловлю вызывает «разочарование». Такую позицию высказала глава МВД Великобритании Прити Патель, сообщает Sputnik International.

«Что касается того, что произошло сегодня утром, я думаю, важно сказать, что это вызывает разочарование. Мы как страна выполнили все свои обязательства по TCA (таможенному договору)», — сказала Патель.

Она уточнила, что обсуждение этого вопроса будет продолжено как на уровне Комиссии ЕС, так и с французскими властями.

Организация South West Fish Producers Organization, представляющая английских рыбаков, заявила, что задержание судна «Cornelis Gert Jan» могло быть вызвано административной ошибкой. Экипаж судна обвинили в ловле рыбы во французских территориальных водах без лицензии.

Однако у судна была оформлена лицензия, что подтвердил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

«Они были в списке, который изначально был предоставлен MMO (Организация по управлению морской средой) Европейскому Союзу. Поэтому Европейский Союз действительно выдал лицензию <...> Мы видим сообщения о том, что по какой-то причине они были впоследствии исключены из списка», — пояснил министр.

Помимо задержания, власти Франции вынесли устное предупреждение еще одному кораблю.

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