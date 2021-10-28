Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МИД отреагировали на призывы США вводить санкции против России из-за стоимости... 13:03
В РБК прокомментировали атаку антиваксеров 13:01
Найдены следы посещения Фолклендских островов доисторическими людьми 13:01
Фигуристка Губанова рассказала о причинах перехода в сборную Грузии 12:56
Военный эксперт Леонков оценил способность ВВС США превратить флот России... 12:55
Мужчину, убившего во время ритуала подростка под Рязанью, обвиняют в краже... 12:53
Кабмин России выделит 38,5 млрд рублей на гранты пострадавшему от пандемии... 12:53
«Барселоне» придется заплатить за тренера «Аль-Садда» Хави... 12:48
Туроператоры рассказали, куда отправятся россияне в нерабочие дни 12:47
В Кремле прокомментировали просьбу благотворительных фондов изменить закон об... 12:44

В США рассказали о десятках тысяч осиротевших детей во время пандемии

close
100%
Depositphotos

Число детей в США, осиротевших во время пандемии COVID-19, может быть больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на исследование журнала Pediatrics.

Согласно исследованию, более 120 тыс. детей в США потеряли одного из родителей, бабушку или дедушку, которые были их основными источниками финансовой поддержки. Еще 22 тыс. детей пережили смерть второго опекуна, которые обеспечивали их жильем, но не удовлетворяли другие основные потребности ребенка.

В целом, COVID-19 привел к увеличению числа детей-сирот на 15%, утверждают исследователи.

Эпидемия COVID-19 обернулась тем, что 1,5 млн детей, в том числе и в России, потеряли одного или обоих родителей, бабушек и дедушек, выяснили ранее ученые из США и Великобритании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях