В США рассказали о десятках тысяч осиротевших детей во время пандемии

Число детей в США, осиротевших во время пандемии COVID-19, может быть больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на исследование журнала Pediatrics.

Согласно исследованию, более 120 тыс. детей в США потеряли одного из родителей, бабушку или дедушку, которые были их основными источниками финансовой поддержки. Еще 22 тыс. детей пережили смерть второго опекуна, которые обеспечивали их жильем, но не удовлетворяли другие основные потребности ребенка.

В целом, COVID-19 привел к увеличению числа детей-сирот на 15%, утверждают исследователи.

Эпидемия COVID-19 обернулась тем, что 1,5 млн детей, в том числе и в России, потеряли одного или обоих родителей, бабушек и дедушек, выяснили ранее ученые из США и Великобритании.