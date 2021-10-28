Ветеран ВМС США стал первым владельцем гендерно-нейтрального паспорта

Государственный департамент США раскрыл имя американца, который получил первый гендерно-нейтральный паспорт. Об этом сообщает агентство Reuters.

Этим человеком стала Дана Ззим, ветеран ВМС США, который судился с Госдепом с 2015 года за право получить паспорт с такой маркировкой.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что такая опция вскоре будет доступна для всех заявителей на паспорт и тех, кто желает обновить свои паспорта к началу 2022.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что первый выданный в США гендерно-нейтральный паспорт – это «чудовищная метаморфоза», которую навязывают под видом свободы выбора.