Французы захватили британский траулер

Французские власти задержали один британский траулер и вынесли устное предупреждение еще одному кораблю на фоне эскалации скандала по поводу прав на рыбную ловлю после Brexit.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден сообщила, что Франция вынесла предупреждение двум британским кораблям во время ночных проверок у порта Гавр.

По словам политика, первый траулер не сразу подчинился требованиям. Второму кораблю ранее уже запретили ловить рыбу во французских водах, поэтому его задержали.

В среду британский министр по делам Brexit лорд Фрост отметил, что угрозы Франции заблокировать вход британских судов в порты «разочаровывают».

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявил, что Великобритания находится в достаточно сложной экономической ситуации. По его словам, выход Лондона из состава Евросоюза привел к настоящей «экономической катастрофе».