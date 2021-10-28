Президент Бразилии счел клоунадой обвинения парламентской комиссии в свой адрес

Президент Бразилии Жаир Болсонару счел клоунадой обвинения, которые были выдвинуты в его адрес парламентской комиссией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Jovem Pan News.

«Любой, кто хоть немного руководствуется здравым смыслом, понимает, что это была клоунада», — сказал глава государства.

Болсонару также выразил мнение, что данный документ наносит урон не по нему, а по всей республике.

«За пределами страны у Бразилии сложился ужасный образ. Они думают, что у нас здесь диктатура, что я задерживаю журналистов, что я ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию. Люди, которые хотят инвестировать в Бразилию, в итоге не инвестируют», — заявил политик.

Ранее специальная комиссия бразильского парламента утвердила доклад, в котором обвинила Болсонару в совершении девяти преступлений.

В документе сказано, что президенту вменяется нарушение санитарных мер предосторожности за общение со сторонниками и участии в массовых мероприятиях без маски, содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Болсонару также обвинили в пропаганде использования препаратов с недоказанной эффективностью для лечения COVID-19 и скептическое отношение к вакцинации.

Помимо этого, глава государства обвиняется в нарушении порядка расходования бюджетных средств, попустительстве и коррупции за состоявшуюся закупку индийской вакцины.