Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Игрок «Вашингтона» Уилсон об Овечкине: он становится все более голодным... 06:47
Хоккеист «Рейнджерс» раскритиковал отель в Челябинске: самая... 06:38
Аленичев о положении «Спартака»: я на данный момент выхода не вижу 06:32
Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян 06:28
Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн 06:20
Небольшой дождь и до +10°С ожидается в Москве 06:19
Стал известен размер госдолга российских регионов 05:58
Гинцбург: комбинация «Спутника V» и назальной вакцины может быть на 100%... 05:56
Пострадавший из-за сексуального насилия хоккеист раскрыл свою личность 05:47
Исследование: девочкам с невнимательностью оказалось труднее учиться, чем мальчикам 05:45

Президент Бразилии счел клоунадой обвинения парламентской комиссии в свой адрес

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Бразилии Жаир Болсонару счел клоунадой обвинения, которые были выдвинуты в его адрес парламентской комиссией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Jovem Pan News.

«Любой, кто хоть немного руководствуется здравым смыслом, понимает, что это была клоунада», — сказал глава государства.

Болсонару также выразил мнение, что данный документ наносит урон не по нему, а по всей республике.

«За пределами страны у Бразилии сложился ужасный образ. Они думают, что у нас здесь диктатура, что я задерживаю журналистов, что я ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию. Люди, которые хотят инвестировать в Бразилию, в итоге не инвестируют», — заявил политик.

Ранее специальная комиссия бразильского парламента утвердила доклад, в котором обвинила Болсонару в совершении девяти преступлений.

В документе сказано, что президенту вменяется нарушение санитарных мер предосторожности за общение со сторонниками и участии в массовых мероприятиях без маски, содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Болсонару также обвинили в пропаганде использования препаратов с недоказанной эффективностью для лечения COVID-19 и скептическое отношение к вакцинации.

Помимо этого, глава государства обвиняется в нарушении порядка расходования бюджетных средств, попустительстве и коррупции за состоявшуюся закупку индийской вакцины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях